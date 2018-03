Der Frühling ist da! Bis zu 18 Grad am Sonntag

Der Samstag wird allerdings eher trüb - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sonntag verspricht mit bis zu sieben Stunden Sonne satt. Nass und wolkig wird es an diesem Wochenende trotzdem noch. Hier erfahrt ihr, wann und ob ihr den Regenschirm braucht.

Die ersten Frühlingsboten sind da. Und es werden ab Sonntag sicher noch einige mehr. © dpa



Die ersten Frühlingsboten sind da. Und es werden ab Sonntag sicher noch einige mehr. Foto: dpa



Am Samstag wird es nicht so wirklich warm. Zum Glück berichtet der Wetterochs dafür aber über eine Warmfront, das Thermometer soll immerhin zwischen 10 und 15 Grad anzeigen. Über den Tag verteilt kann es hin und wieder Regenschauer geben. Wer die restlichen freien Tage dennoch sinnvoll nutzen will, der kann sich von unseren Wochenendtipps inspirieren lassen.

Bilderstrecke zum Thema Von Irrenhaus bis Klezmer-Fest: Die Wochenendtipps In den kommenden Tagen ist wieder mal die Hölle los. Fürther Fahrrad-Fans pilgern zu einer Fachmesse in die Stadthalle. Nicht weniger interessant ist die Comic- und Actionfigurenbörse. Sie steigt ebenfalls in der Kleeblattstadt. Außerdem starten gleich zwei Filmfestivals an diesem Wochenende. Das und jede Menge Musik halten die dieswöchigen Tipps bereit. Also, Vorhang auf!



Erste Frühlingsgefühle bringt dafür der Sonntag mit sich: Wetter.de kündigt bis zu 18 Grad an, außerdem bis zu sieben Sonnenstunden. Auch am Abend fehlt weiterhin jede Spur von Regenwolken. Aufgrund frischer Böen betragen die Temperaturen in der Nacht etwa 5 Grad.

Die neue Woche bleibt zunächst weiterhin mild aber wechselhaft: Am Montag zieren wieder drei verregnete Wolkensymbole die Tagesprognose des Wetterdienstes von nordbayern.de - die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt satte 90 Prozent. Der Deutsche Wetterdienst geht dagegen von mehr Sonne aus und von bis zu 15 Grad.

Auch für den Dienstag werden ganz ähnliche Wetterverhältnisse prognostiziert. In diesem Sinne: Regenschirm nicht vergessen. So richtig frieren muss man bei Gradzahlen zwischen 9 und 12 aber auch nicht.