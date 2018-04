Der Frühling ist da! Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Wir zeigen unter anderem die besten Plätze zum Grillen und Picknicken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er ist wieder da, wenn auch noch nicht beständig: Am Wochenende lässt der Frühling die Temperaturen an der 20-Grad-Marke kratzen. Wir haben Tipps, wie Sie die bisher schönsten Tage des Jahres im Freien verbringen können.

Bilderstrecke zum Thema Bierchen, Bühnchen, Frühlingslauf: Die Wochenendtipps Endlich ist er da, der Frühling! Die Sonne taut unsere Herzen auf und macht große Lust, die zwei freien Tage außerhalb der heimischen vier Wände zu verbringen. Neben dem obligatorischen Eisdielenbesuch legen wir allen das Kneipenfestival in Gostenhof ans Herz. Außerdem hätten wir da noch eine tolle Zaubershow im Angebot und den Auftritt zahlreicher Rock-Größen in der Arena.



Ab aufs Frühlings-Volksfest

Seit Samstag läuft das Nürnberger Frühlingsfest, 400.000 Besucher waren trotz des durchwachsenen Aprilwetters am ersten Wochenende dabei. Am Dienstag lockt nicht nur strahlende Sonne auf den Festplatz - es ist auch Tag des Bieres! Wer sich den Jahreskrug (limitierte Auflage) kauft, kann sich diesen für nur 5,90 Euro pro Maß auffüllen lassen.

Am Mittwoch ist dann Familientag, daher öffnen sich die Tore bereits eine Stunde früher als gewohnt, nämlich bereits um 13 Uhr. Die Karussells bieten ihren kleinen Gästen dann den vollen Fahrspaß zum halben Preis.

Übrigens werden aktuell unter anderem auch in Erlangen, Bad Windsheim und Bayreuth Frühlingsfeste gefeiert - vielleicht ja auch einen Abstecher wert.

Tour zu den Osterbrunnen der Region

Das Osterfest ist zwar bereits gefeiert und die meisten Eier hoffentlich gefunden - dennoch bleiben zahlreiche Brunnen in der Region (hier geht's zu einer großen Karte) weiterhin festlich geschmückt. Wie wäre es also mit einem Ausflug in die Fränkische Schweiz? Zumal die Tourismuszentrale eigens Radtouren zu den österlichen Kunstwerken anbietet.

Ein Picknick im Freien

Sie sind große Picknick-Fans? Dann können Sie an den frühlingshaften Tagen auf ihre Kosten kommen. Hier ist eine Übersicht mit einigen - natürlich nicht allen - schönen Plätzen in Nürnberg, an denen Sie ihre Decke ausbreiten können:

Bilderstrecke zum Thema Picknick in Nürnberg: Wo Gestresste und Verliebte Pause machen Ob am Dutzendteich oder in den Pegnitzauen beim Westbad — es gibt viele Orte, wo sich an warmen Tagen die Griller und Picknicker mit den Sonnenanbetern treffen, ja drängeln. Wir dagegen haben Brot, Wein und Käse in unseren Korb gepackt, um damit auf eine alternative Reise zu gehen und völlig subjektiv Station unterm Nürnberger Himmel zu machen.



Angrillen in der Öffentlichkeit

Wenn Ihnen die belegte Picknick-Stulle nicht reicht, werfen Sie doch einfach selbst den Grill an! Dafür brauchen Sie glücklicherweise nicht einmal einen eigenen Garten, denn es gibt in der Region einige Orte, an denen das öffentliche Brutzeln erlaubt ist. Ein Überblick:

Bilderstrecke zum Thema Die schönsten Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen Sommer, Sonne und ein schönes Steak: Mit Freunden zusammen den Grill anzuschüren und ein paar leckere Stücke Fleisch auf den Rost zu legen, ist für viele Grillfans das höchste der Gefühle. Wer keinen eigenen Garten hat oder auch mal andernorts die Kohle anbrennen will, kann sich hier über die öffentlichen Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen informieren. Wir haben die schönsten Alternativen zum heimischen Balkon oder Garten zusammengestellt.



Besuch im Biergarten

Wenn es etwas gediegener sein soll, empfiehlt sich ein Besuch im Biergarten der Wahl. Um Ihnen Gelegenheit zu ein bisschen Eigenrecherche zu geben, haben wir hier das Ergebnis unseres letztjährigen Votings für Sie - ohne Garantie, dass alle darin genannten Biergärten bereits geöffnet haben.

Bilderstrecke zum Thema Endlich Sonne! Diese Biergärten haben am Wochenende geöffnet Kaum ist die Sonne da, strömen die Massen nach draußen. Die ersten Biergärten haben passenderweise auch schon geöffnet. Hier eine kurze Übersicht - ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit.



Grüne Pausen im Stadtgebiet

Aber auch ohne Essen im Freien können die Frühlingstage Erfüllung bieten. Im Nürnberger Stadtgebiet verstecken sich echte Schönheiten, die bei Sonne defintiv einen ausgedehnten Spaziergang wert sind. Hier sind elf davon:

Mit der Familie in den Freizeitpark

Kinder, die Osterferien haben, sind mit einem Besuch in den Hesperidengärten eher selten zufrieden - das wissen wir natürlich auch. Für alle abenteuerlustigen Familien listen wir daher an dieser Stelle die Freizeitparks der Region auf.

Bilderstrecke zum Thema Uhund Action! - Die spannenden Freizeitparks der Region Wer nicht nur schwindelfrei ist, sondern auch einen robusten Magen und eine Vorliebe für Action hat, wird diese Bildergalerie lieben. Wir stellen die schönsten Freizeitparks in der Region vor.



Das Fahrrad aufsatteln

Ein schöner Frühlingstag ist immer auch Gelegenheit für eine Radtour - oder, um einen Schritt zurückzugehen - das Zweirad überhaupt erst einmal fit zu bekommen für die wärmeren Monate. Falls auch Ihr Rad den ganzen Winter über im Keller stand, sollten Sie diese Tipps beherzigen, um es wieder fahrtauglich zu machen:

Bilderstrecke zum Thema Gut geschmiert in den Frühling: Acht Tipps für die Fahrradpflege Der Frühling ist da - und das heißt für viele auch: Rauf aufs Rad! Doch die meisten Drahtesel befinden sich nach der Winterpause in keinem allzu guten Zustand. Wie man sein Rad fit macht, erklärt Johannes Panse vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Nürnberg.



Wandern wie unsere Reporter

Wer lieber auf Schusters Rappen unterwegs ist, findet vielleicht Inspiration bei unseren Wanderreportern. Auch 2018 werden wieder Mitarbeiter unseres Verlagshauses die Region durchstiefeln, immer auf der Suche nach schönen Plätzen, intensiven Gesprächen und interessanten Menschen. Die Routen vom vergangenen Jahr eignen sich derweil nach wie vor prima zum Nachwandern.

Falls die Karte nicht angezeigt wird, benutzen Sie bitte diesen Link.

Alle Beiträge der Wanderreporter finden Sie hier.