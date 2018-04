Der Frühling naht: Sonne pur und warme Temperaturen

NÜRNBERG - Auch wenn sich die Osterfeiertage meist ziemlich aprilhaft präsentiert haben - jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Sonnenanbeter: Schon ab Dienstag dürfen sich die Franken und Oberpfälzer über bis zu 19 Grad und viel Sonnenschein freuen.

Nicht nur den Franken und Oberpfälzern wird der Sonnenschein der kommenden tage gut tun - auch die vielen Frühlingsblumen freuen sich über ein paar warme Strahlen. © dpa/Andrea Warnecke



In der Nacht zum Montag lassen die Regenschauer nach, die Temperaturen fallen dafür aber auf den Gefrierpunkt. Klar, in den Morgenstunden ist es mit um die 1 Grad noch ziemlich frisch. Die Winterjacke darf trotzdem zuhause bleiben, denn der Frost ist nicht von langer Dauer. Zum Mittag hin zeigt sich immer wieder die Sonne und laut wetter.de wird es mit Werten um die 13 Grad sehr angenehm. Trocken bleibt es darüber hinaus auch den ganzen Tag - daran glaubt zumindest der fränkische der Wetterochs. Wetter.com rechnet zu 30 Prozent mit Niederschlag. Nach den vielen Schauern am Ostersonntag wäre ein regenfreier Tag aber doch wirklich eine schöne Osterüberraschung. Eigentlich also beste Voraussetzungen, um beim Nürnberger Volksfest vorbeizuschauen.

Am Dienstag wird das Wetter dann noch besser. Schon beim Morgengrauen ist mit Temperaturen um die 8 Grad zu rechnen, nur wenige Stunden später haben sich diese zur Mittagszeit hin mehr als verdoppelt. Das Wetter wird heiter bis wolkig, trocken, und wartet mit sommerlichen 18 Grad auf. Dazu weht laut wetter.com ein laues Lüftchen aus dem Süden und die Sonne scheint immerhin satte 6 Stunden.

Am Mittwoch geht es dann temperaturmäßig noch weiter aufwärts: Bis zu 19 Grad, 7 Stunden Sonne - aber auch 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Der Wetterochs rechnet sogar mit Gewittern und auch der Wetterdienst von Nordbayern geht von Regen aus - klingt ja fast schon nach einem tropischen Tag für Franken und die Oberpfalz.

Der Donnerstag zeigt sich bei kühlen 12 Grad noch etwas verregnet, doch schon am Freitag wird es wieder schöner. Zwar bleiben die Temperaturen vorerst im niedrigen zweistelligen Bereich, doch 13 Stunden Sonne sind sicher eine gute Entschädigung.