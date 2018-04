Der Frühling pausiert kurz: Wolkenfront am Donnerstag

Die Temperaturen sinken leicht, das Wochenende wird jedoch wieder sonnig - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Eis schlecken, Sonne tanken und Ausflüge ins Freie: Seit Anfang der Woche ist endlich der Frühling in Franken eingezogen. Zum Wochenende hin gönnt sich das sonnige Wetter aber eine kurze Pause.

Da kommen Frühlingsgefühle auf: Am Sonntag sollen es bis zu 20 Grad werden. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa



Am Donnerstag sind in den Morgenstunden vereinzelte Wolken am Himmel auszumachen, die den ganzen Tag über die Stellung halten - gegen Mittag sind laut wetter.com sogar Regenschauer möglich. Die Temperaturen liegen zunächst bei 5 Grad, der Höchstwert aller Voraussicht nach 13 Grad. Vorsicht an alle Nachtschwärmer: In der Nacht fällt das Thermometer auf 5 bis 2 Grad. Lasst die Jacke also nicht daheim auf dem Kleiderständer!

Nach der kurzen Abkühlung sind die Aussichten für Freitag schon weit rosiger: Der Wetterochs prognostiziert ein Hoch, das erst Anfang kommender Woche wieder verschwindet und warme Temperaturen mit sich bringt. Der Morgen mag mit Werten um die 3 Grad zwar noch sehr kalt sein, doch steigen diese schnell auf 14 Grad an. Dem wolkenlosen Himmel sei dank gibt es auch zum Beginn des Wochenendes schon Sonne satt. Perfekte Aussichten also für eine Besuch auf dem Frühlingsfest:

Am Samstag meldet sich der Frühling dann endgültig zurück. Den ganzen Tag über ist kein Wölkchen am Himmel zu sehen und es wird, so sagt es der Wetterdienst von nordbayern.de, mit 17 Grad angenehm warm, dazu weht ein laues Lüftchen. Noch besser wird es mit identischen Bedingungen am Sonntag, wo zur Mittagszeit hin sogar 20 Grad drin sind.