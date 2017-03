Der Frühling startet durch: Sonne satt am Sonntag

Trocken, mild und kaum Wind in Franken - in der Nacht bleibt's aber kalt - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Langsam aber sicher startet der Frühling durch. Am Sonntag erwarten die Wetterfrösche bei 11 Grad Sonnenschein von früh bis in den späten Nachmittag. In der Nacht könnte das Quecksilber allerdings noch einmal unter die 0-Grad-Schwelle fallen.

Wetter Blumen Frühling Biene © dpa



Wetter Blumen Frühling Biene Foto: dpa



Gute Nachrichten zum Sonntag: Kaum eine Wolke, sonnig und niederschlagsfrei, verspricht der Wetterochs. Die Temperaturen steigen laut dem Wetterdienst von nordbayern.de auf 11 Grad. Lediglich in den Abendstunden könnten vereinzelt ein paar Wolken auftauchen. Der schwache bis mäßige Wind weht aus Südost.

Beste Voraussetzungen also, um einen ausgedehnten Sonntagsspaziergang in Angriff zu nehmen oder endlich einmal wieder im Freien Sport zu machen. In der Nacht auf Montag wird es allerdings noch einmal knackig kalt. -2 Grad sind vorher gesagt.

In unseren Wochenendtipps finden Sie die passende Veranstaltung - egal bei welchem Wetter.

Der Frühling startet durch in Franken: Am Sonntag ist Sonne satt angesagt. © dpa



Der Frühling startet durch in Franken: Am Sonntag ist Sonne satt angesagt. Foto: dpa



Auch die neue Woche startet freundlich. Die Sonne soll uns am Montag erneut verwöhnen. Das Thermometer bleibt allerdings weiter bei 11 Grad stehen und sackt in der Nacht auf Dienstag sogar auf -3 Grad ab.

Dann könnte der Frühling endlich richtig durchstarten, denn ab Dienstag wird es wärmer. Von Dienstag bis zum Donnerstag ist es bei zeitweise mäßigem Ostwind sonnig und trocken. Grund dafür ist das nächste Hoch, das bis zu 18 Grad bringen kann - der Frühling ist also bald da!