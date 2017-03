Der Frühling stattet ab Donnerstag einen Besuch ab

Ende der Woche klettert das Thermometer in Franken - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Der Frühling schaut diese Woche in Franken vorbei: Donnerstag und Freitag werden sonnige Tage mit angenehmen Temperaturen. Ab Samstag könnte Regen die Frühlingsstimmung stören.

Gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen und die Sonne zeigt sich. © Katrin Wiersch



Gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen und die Sonne zeigt sich. Foto: Katrin Wiersch



Am Mittwoch wird es laut Wetterochs wechselnd bewölkt, es bleibt wohl den ganzen Tag über trocken. Der nordbayern.de-Wetterdienst schätzt die Regenwahrscheinlichkeit bei bis zu 14 Grad auf 20 Prozent.

Ab Donnerstag hält der Frühling Einzug: Aus Süden strömt wärmere Luft zu uns und beschert einen sonnigen Donnerstag. Laut Experten werden es bis zu 16 Grad. Die Sonne kommt raus, Wolkenfelder sind trotzdem ein ständiger Begleiter.

Wie es am Wochenende wird, darüber ist man sich nicht einig: "Es gibt eine sehr große Spannbreite der möglichen Entwicklungen", so der Wetterochs. Sowohl der Regenschirm, als auch der Sonnenhut könnten ständige Begleiter sein - Abwarten lautet also die Devise. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet für Samstag mit viel Regen bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 90 Prozent und nur 10 Grad.

In den kommenden Nächten sinken die Temperaturen rapide und können ein Minimum von minus fünf Grad erreichen. Mit der Bestückung des heimischen Blumenbeets oder des Balkonkastens sollte Franken also noch etwas warten.

Angrillen im März? Warum nicht! Hier unsere Tipps:

Bilderstrecke zum Thema Die schönsten Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen Sommer, Sonne und ein schönes Steak: Mit Freunden zusammen den Grill anzuschüren und ein paar leckere Stücke Fleisch auf den Rost zu legen, ist für viele Grillfans das höchste der Gefühle. Wer keinen eigenen Garten hat oder auch mal andernorts die Kohle anbrennen will, kann sich hier über die öffentlichen Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen informieren. Wir haben die schönsten Alternativen zum heimischen Balkon oder Garten zusammengestellt.