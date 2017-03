Der Himmel bleibt auch am Donnerstag grau

Gelegentlich kann es regnen - Sonne erst wieder am Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kalt, grau und windig war es die letzten Tage und genauso soll es auch am Donnerstag weitergehen. Erst am Freitag hat Petrus etwas Erbarmen mit uns. Zumindest soll dann die Sonne etwas öfter hinter den Wolken hervorblitzen.

Graue Wolken und der ein oder andere Regenschauer erwarten uns am Donnerstag. Foto: Günter Distler



Wie bereits in den letzten Tagen kann sich auch am Donnerstag die Sonne in Franken nicht durchsetzen. Am Morgen ist der Himmel laut wetter.com bedeckt bei Werten um die 7 Grad. Auch im weiteren Tagesverlauf soll es grau und trist bleiben. Bei Werten um die 10 Grad kann es nachmittags auch ab und zu regnen. Abends ziehen dann noch dicke Wolkenfelder bei gleichbleibenden Temperaturen auf.

Der Wetterochs will sich bei der Vorhersage für den Donnerstag dagegen noch nicht ganz festlegen. Je nach Wettermodell wird es entweder heiter bis wolkig und trocken oder wechselnd bewölkt mit Regenschauern und Gewittern. Mehr als 13 Grad sind allerdings nicht drin. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht aus West bis Nordwest.

Am Freitag zeigt sich die Sonne dann pünktlich zum Wochenende etwas öfter. Trotz einiger Wolken soll das Wetter heiter bleiben bei Höchstwerten um die 12 Grad. Lediglich der mäßige Wind bleibt uns aus den letzten Tagen erhalten.

Für das Wochenende sind die Prognosen noch unsicher. Laut Wetterochs setzt sich entweder das heitere Hochdruckwetter vom Freitag durch oder es dringen neue atlantische Tiefausläufer nach Franken vor. Das würde vor allem Regen bedeuten. In den Nächten kann es bei längerem Aufklaren immer noch geringen Frost geben.