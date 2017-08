Der Hochsommer macht am Sonntag kurz Pause

In der kommenden Woche soll es wieder heißer werden - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Der Hochsommer legt am Sonntag eine kurze Pause ein - es ist meist bewölkt, gegen Abend kann es dann örtlich krachen. Aber keine Angst, die kommende Woche verspricht wieder viel Sonne.

Am Sonntag wird sich die Sonne gegen die Wolken nicht oft durchsetzen können. © Sebastian Gollnow/dpa



Am Sonntag wird sich die Sonne gegen die Wolken nicht oft durchsetzen können. Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Nach dem heißen Samstag versteckt sich die Sonne am Sonntag meist unter einer Wolkendecke, laut dem fränkischen Wetterochs klettert das Thermometer trotzdem auf bis zu 28 Grad. Am Abend drohen jedoch Unwetter: Laut wetter.com setzen in den Abendstunden Gewitter ein.

Bilderstrecke zum Thema Kinder, Dampfschiffe und Boris Beckers Sohn: Unsere Wochenendtipps Ja, das macht schon Laune. An diesem Wochenende soll sich das Wetter absolut erstklassig geben und so von seiner besten Seite zeigen. Auch die an den kommenden Tagen sich bietenden Freizeitmöglichkeiten haben zweifelsfrei Bundesliga-Niveau. Hier sind unsere Tipps.



Die kommende Woche startet dann wieder mit viel Sonne und verspricht schönes Ferienwetter. Laut dem Wetterochs "bestimmt ein Hoch zusammen mit trockenerer Luft das Wetter". Sind am Montagmorgen noch vereinzelt Gewitter möglich, so setzt sich spätestens gegen Abend die Sonne durch. Wetter.com prophezeit Temperaturen von bis zu 24 Grad.

Noch einen Tick schöner wird es danach: Für Dienstag und Mittwoch sagt das Onlineportal jeweils 13 Sonnenstunden und null Prozent Regenwahrscheinlichkeit voraus - der Sommer gibt sich also noch nicht geschlagen!

nb