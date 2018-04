Der Montag fängt so an, wie der Sonntag aufgehört hat

Die neue Woche beginnt mit viel Sonne und Temperaturen über 20 Grad - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - In Franken hält der Frühling Einzug, die Sonne strahlt vom Himmel und verwöhnt uns mit wohliger Wärme. Zumindest bis Dienstag soll das auch so bleiben. Also: Mützen und Handschuhe einmotten!

Das T-Shirt-Wetter geht weiter: Der Sonntag hat uns nach allen Regeln der Kunst verwöhnt - über 20 Grad, schönster Sonnenschein und kaum eine Wolke am Himmel - und es kommt noch besser!

Ebenso frühlingshaft startet die neue Woche: Auch am Montag sind Höchstwerte von bis zu 23 Grad möglich. Der Wetterochs lehnt sich sogar noch ein bisschen weiter aus dem Fenster und stellt mehr als 25 Grad in Aussicht.

Und auch wenn wetter.com unkt, dass mit einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein paar Tropfen vom Himmel kommen, lassen wir uns die erste ausgedehnte Schönwetterperiode nicht schlechtreden.

Am Dienstag geht es nach dem Wetterdienst von nordbayern.de wettertechnisch wieder ein wenig bergab. Ein Tief aus Frankreich zieht mit feucht-milden Luftmassen über die Region hinweg. Diese bringen den einen oder anderen Regenschauer. Dafür halten sich zumindest die Temperaturen im Bereich um die 19 Grad. Nachts sinken diese auf 8 Grad.

Doch der Wochenfortgang scheint es alles in allem gut mit uns zu meinen, wir dürfen uns wohl auch in den kommenden Tagen auf schönes Wetter, milde Temperaturen und einen Hauch von Frühsommer freuen.

Bilderstrecke zum Thema Endlich Sonne! Diese Biergärten haben am Wochenende geöffnet Kaum ist die Sonne da, strömen die Massen nach draußen. Die ersten Biergärten haben passenderweise auch schon geöffnet. Hier eine kurze Übersicht - ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit.