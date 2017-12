Der Schnee kommt pünktlich zum ersten Advent

Bis dahin wärmt die Sonne noch stellenweise die frostige Luft auf - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Was für ein Start in die Weihnachtssaison! Heute zeigt sich der Winter noch von seiner strahlenden Seite, die Sonne kommt immer wieder durch. Die Wolken, die am Sonntag aufziehen, haben dann winterliche Fracht an Bord.

Die Morgensonne macht die Eiskristalle sichtbar, die sich in den kalten Nächten bilden. © Ralf Rödel



Für alle, die es nicht zur gestrigen Eröffnung auf den Christkindlesmarkt geschafft haben, bietet das Wochenende wettertechnisch noch einmal ideale Bedingungen: Es wird kalt, aber nicht zu kalt, und der Himmel ist am Samstag laut Wetter.com zunächst nur leicht bewölkt. Wer keine Lust auf Glühwein und Gedränge hat, kann sich unsere Wochenendtipps ansehen - vielleicht findet sich dort die passende Beschäftigung.

Der Sonnenschein sollte aber nicht darüber hinweg täuschen, dass Winter ist - Schal, Mütze und Handschuhe sind bei Temperaturen von -3 bis maximal 1 Grad durchaus angebracht. Im Alpenbereich umso mehr: Dort können die Temperaturen bis in den zweistelligen Minusbereich sinken, so der DWD. Auch mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee ist zu rechnen. Auch in der Region soll es schneien - allerdings erst am Sonntag. So prophezeit es der Wetterdienst von nordbayern.de. Wir haben hier die schönsten Schneebilder der Region zusammengetragen.

Die neue Woche beginnt dann voraussichtlich trüb und grau. Zwar steigen die Temperaturen ab Montag laut Wetterochs in den leicht positiven Bereich, doch dichte Wolken, Schnee und leichter Regen drücken auf die Stimmung.