Der September startet nass und kalt

Es kann bei maximal 14 bis 18 Grad örtlich zu kräftigen Schauern kommen - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Kaum ist der August aus der Tür, zeigt der Herbst die Zähne: Vom meteorologischen Standpunkt aus präsentiert sich der Freitag rundum bescheiden. Wo sind noch gleich die Gummistiefel...?

Der Sommer verabschiedet sich fürs Erste. Das heißt: Regenschirme und Gummistiefel ausgepackt! © Arne Dedert/dpa



Der Donnerstag hatte den drastischen Wetterumschwung bereits mit ordentlichen Regengüssen angekündigt. Doch spätestens am heutigen Freitag wird klar, dass der Sommer so langsam ausgespielt hat und dem Herbst weichen muss. Das Thermometer zeigt maximal 14 bis 18 Grad. Außerdem meldet der Wetterochs lang anhaltende Regengüsse. Wohl dem, der einen Schirm griffbereit hat.

Was trotz des schlechten Wetters so geht, verraten unsere Wochenendtipps:

Der Samstag ist laut wetter.de nur ein kleines Trostpflaster für die Region. Zwar ist die Regenwahrscheinlichkeit eher gering, dafür bleibt es trotzdem bewölkt und mit Temperaturen um die 16 Grad relativ frisch. Ein wenig anders sieht es bei wetter.com aus: Der Wetterdienst meldet besonders für den Abend wieder heftige Schauer. Die Wetterprognose von Nordbayern.de meldet ebenfalls Regen.

Am Sonntag sieht es für den Wetterochs wieder besonders nach Aprilwetter aus. Zeitweise scheint die Sonne, es bilden sich Quellwolken und örtlich kommt es wieder zu Regenschauern. Dafür könnte die nächste Woche für die Strapazen des Wochenendes entschädigen, die Vorzeichen stehen laut Wetterochs günstig. Durchhalten, das Ende des Regenwetters ist in Sicht!

Während es bei uns in Strömen regnet, lacht den vom Wetter ach so benachteiligten Briten die Sonne: Laut wetter.de werden in London am Freitag und Samstag Werte bis zu 21 Grad erreicht, dazu Sonne satt. Irgendwie scheint der September da etwas durcheinander gebracht zu haben...

nb