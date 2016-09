Der Sommer kommt nochmal zurück nach Franken

NÜRNBERG - Die kommenden Tage versprechen wieder hitzig zu werden. Mit Höchstwerten von bis zu 29 Grad kommt das Urlaubs-Feeling nach teils durchwachsenen Tagen wieder zurück nach Franken. Bereits ab Mittwoch kann man sich wieder auf sommerliche Temperaturen einstellen.

Holt die Sommer-Utensilien raus! Es wird nochmal richtig heiß in Franken. © dpa



Falls ihr so manche Sommer-Utensilien nach dem durchwachsenen Wochenende schon gewissenhaft in den Schrank verfrachtet habt: Holt sie wieder raus! Diese Woche werden Flip-Flops, Sonnenbrille und luftige Kleidung durchaus gebraucht. Unser fränkischer Wetterguru Wetterochs prophezeit bis nächste Woche "freundliches und mit 28 Grad sommerlich warmes Hochdruckwetter".

Das zeigt sich bereits am Mittwoch mit einem wolkenlosen Himmel. Das Thermometer klettert auf bis zu 27 Grad. Klingt das nicht nach dem idealen Wetter für den Familientag auf dem Nürnberger Herbstsvolksfest? Ach ja, die Freibäder sind ja auch eine erfrischende Option. Eine Abkühlung gibt es laut dem Wetterdienst von nordbayern.de nämlich nicht.

Ab Donnerstag legt das Wetter noch eine - wenn auch kleine - Schippe drauf: Das Thermometer steigt dann sogar auf bis 29 Grad an. Vor heißen Sommernächten muss man in den eigenen vier Wänden aber doch nicht fürchten. Laut wetter.com lädt die Nacht mit angenehmen 19 Grad auf Schlummerkurs ein.

Auch am Freitag und Samstag erfreuen uns heiteres Wetter und sommerliche Temperaturen von bis zu 29 Grad, wie wetter.de berichtet. Das Wochenende kann somit voll ausgekostet werden, die Sonne soll an beiden Tagen zehn Stunden zu sehen sein. Ein wenig Gefahr auf eine Abkühlung besteht laut wetterochs.de aber doch. Zwei "schwache Kaltfronten" überqueren Franken am Freitag und am Sonntag. Diese könnten über die Region Schauer und Gewitter bringen.

Doch zum Wochenende ist es - gefühlt - noch lange hin, deswegen kann man sich erst mal auf die kommenden Tage freuen.

