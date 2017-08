Der Sommer kommt zurück: 26 Grad am Mittwoch

NÜRNBERG - Der Sommer feiert noch einmal ein Comeback. Bis zu 26 Grad und jede Menge Sonnenschein sind am Mittwoch drin. Am Donnerstag sorgt eine Kaltfront für kurze Akühlung, bevor es am Wochenende wieder sommerlich wird.

Der Sommer kommt zurück: Am Wochenende locken Temperaturen um die 30 Grad zum Baden nach draußen. © dpa



In der kommenden Nacht zum Mittwoch wird es noch einmal richtig frisch in Franken. Die Temperaturen sinken auf kühle 8 bis 5 Grad. Danach werden die Nächte wieder milder mit Tiefstwerten zwischen 10 und 15 Grad.

"Herrliches Sommerwetter" verspricht wetter.net für den Mittwoch. Und auch der fränkische Wetterochs spricht von einem "sonnigen und niederschlagsfreien Tag": Die Temperaturen klettern zur Wochenmitte auf bis zu 26 Grad. Laut wetter.de hält die Sonne auch an diesem Tag den Regen erfolgreich in Schach. Ein schwacher Wind weht aus Südost bis Süd. Nachts kühlt es dann auf 15 Grad ab.

Am Donnerstag erreicht uns laut Wetterochs von Nordwesten her eine Kaltfront, die für wechselnde Bewölkung in Franken sorgt. Vereinzelt können sich auch Schauer oder Gewitter bilden bei maximal 27 Grad. Der Wind weht mäßig aus Westen.

Am Freitag und Samstag wird die Kaltfront rückläufig, dafür rückt eine Warmfront aus der Mittelmeerregion an. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 32 Grad. Gewitter sollen nur vereinzelt auftreten. Allerdings warnt der Wetterochs: Wenn sie auftreten, dann auch mit der Gefahr von Unwettern. Ob die Hitze am Sonntag anhalten oder sich sogar noch steigern wird, können die Wetterfrösche derzeit noch nicht sagen.

