Der Spätsommer macht am Sonntag und Montag Pause

Zum Wochenbeginn sinken die Temperaturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine kleine Talfahrt unternimmt das Wetter ab Sonntag mit uns. Doch auch wenn es zwischen Sonntag und Dienstag kühler und nasser werden soll, erwarten uns Ende nächster Woche schon wieder sonnige Aussichten. Schreiben Sie den Sommer also längst noch nicht ab.

Wolken verderben uns am Sonntag und Montag den bislang kaum getrübten Spätsommer-Spaß. Auch Gewitter sind möglich. © dpa



Ein kurzes herbstliches Zwischenspiel unterbricht in den nächsten Tagen die Sommergefühle. Ab Mitte der neuen Woche wird es aber erneut warm mit Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag berichtet. Zunächst aber sind am Sonntag und Montag viele Wolken und immer wieder Regenfälle angesagt.

Konkret heißt das für die Region: Uns stehen mindestens zwei regnerische Tage bevor. Am Sonntag kämpft sich die Sonne in den Morgenstunden zwar erst einmal durch die Wolkendecke und lädt zu einer lockeren Joggingrunde zum Tagesauftakt ein, danach zieht sich der Himmel jedoch mehr und mehr zu. Ab mittags nimmt die Schauerneigung zu, abends können dann Gewitter entstehen. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 Grad.

Danach gibt es einen Temperatursturz. Am Montag kühlt es auf 19 Grad ab. Den ganzen Tag über kann es immer wieder regnen, vor allem morgens und abends. Auf dem Weg zur Arbeit sollten wir also den Schirm nicht vergessen.

Aber nicht verzagen: Danach geht es schon wieder raus aus dem Tal. "Am Dienstag beruhigt sich das Wetter (wolkig, kaum mehr Schauer, 21 Grad) und ab Mittwoch ist es dann sonnig, trocken und spätsommerlich warm mit Temperaturen um 28 Grad", verheißt uns der Wetterochs. Der Herbst ist also gefühlt noch weit weg. Einzig die kühlen Nächte - das Quecksilber sinkt auf um die 10 Grad - erinnern uns daran, dass in drei Monaten der Christkindlesmarkt eröffnet wird.

Mit diesem Ausblick starten wir positiv in den Sonntag. Noch ein bisschen planlos? Lassen Sie sich von unseren Wochenendtipps inspirieren.