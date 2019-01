Der Winter bleibt vorerst: Minusgrade und neuer Schnee

Leise rieselt der Schnee auch in den nächsten Tagen weiter - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - Seit gestern hat er auch die Region erwischt: Schnee! In manchen Teilen der Region ist er sogar liegen geblieben. Heute kommen die Niederschläge zwar nicht ganz so geballt, dafür immer mal wieder. Auch die nächsten Tage versprechen mit einer Maximaltemperatur von 2 Grad winterlich und verschneit zu werden.

Bilderstrecke zum Thema

Am frühen Mittwochmorgen war auf einmal alles weiß. Nicht nur in Nürnberg bedeckte der zarte Puderschnee die Straßen, auch Teile der Region verwandelten sich in ein wahres Winterwunderland. Wir haben Impressionen des Schneezaubers für Sie gesammelt.