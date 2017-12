Der Winter ist da: Schneetreiben geht am Montag weiter

Temperaturen bleiben aber weitestgehend im Plus-Bereich - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Am Sonntag konnte man es sich guten Gewissens zuhause gemütlich machen. Ab Mittag fielen die ersten Flocken vom Himmel, die uns auch zu Beginn der neuen Woche noch begleiten. Erst am Montagnachmittag verwandelt sich der Schnee langsam in Regen.

Der Schnee ist angekommen im Frankenland. Denn am Sonntag machten sich die weißen Flocken in der Region breit. Auch die Buden des Nürnberger Christkindlesmarktes waren von einer Schneeschicht bedeckt und lockten am ersten Advent viele Besucher auf den Hauptmarkt.

Die einzige Frage, die noch offen bleibt: Wie geht es die kommenden Tage weiter?

Der Montagmorgen startet laut dem Wetterdienst von nordbayern.de mit Schneeregen, der erst abends wieder nachlässt. Die Temperaturen bleiben beständig bei etwa 3 Grad.

Am Dienstag ist von starken Böen auszugehen, so wetter.de. Und auch Regen ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent wohl unausweichlich an diesem Tag. Aber wie heißt es: Immer das Positive sehen. Die Temperaturen bleiben nämlich über der 0-Grad-Marke bei etwa 2 bis 4 Grad.

Erst zur Wochenmitte hin ist Besserung in Sicht. Der Wetterochs spricht am Mittwoch von Temperaturen bis zu 8 Grad und "sehr milde Luftmassen". Ein schwacher Südwestwind macht dann sogar noch Hoffnung auf ein paar Sonnenstrahlen.

Hier haben wir die schönsten Schneebilder der Region zusammengetragen.

Motiv: Nürnberg eingeschneit von Skulpturgarten Richtung Hauptbahnhof.. ....Datum: 28.06.2015.. ..Fotograf: Roland Fengler....Ressort: Lokales ....Exklusiv © Roland Fengler



