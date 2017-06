Der Zeitplan für den 11. Altmühltal Classic Sprint

NÜRNBERG - Auch mit Oldtimern ist man flott unterwegs. Damit Sie die Blech-Parade nicht verpassen, hier der genaue Zeitplan, wann die Oldtimer wo sind.

Flott unterwegs durch Franken. Unten finden Sie den genauen Zeitplan der Altmühltal Franken Classic. © André Ammer



Freitag, 9. Juni, 18.30 Uhr: Start des Prologs und der ersten Etappe auf dem Gelände der VR Bank Nürnberg, Tullnaupark 2; Fahrt nach Zirndorf über Fürth und Weiherhof; 19.10 Uhr: Start der ersten Wertungsprüfung beim Gasthof Goldener Löwe, Party in verschiedenen Locations an der Nürnberger Straße; Rückfahrt über Wachendorf, Cadolzburg, Langenzenn und Roßtal; 20.30 Uhr: Nürnberg.

Samstag, 10. Juni, 9 Uhr: Start der zweiten Etappe bei der VR Bank im Tullnaupark in Nürnberg; Fahrt nach Schwabach; 9.30 Uhr: Ortsdurchfahrt Schwabach mit Moderation auf dem Marktplatz; Fahrt über Rohr, Weißenbronn nach Neuendettelsau; 10 Uhr: Wertungsprüfung und Frühschoppen beim Landhotel Sonne in Neuendettelsau; Fahrt nach Weißenburg über Wernsbach, Windsbach, Spalt, Absberg, Tiefenbach und Ellingen; 11.45 Uhr: Einfahrt in die Hohenzollernfestung Wülzburg, Ziel der zweiten Etappe und Mittagspause; 13.20 Uhr: Start der dritten Etappe, Fahrt nach Weißenburg über Wasserzell, Wellheim, Dollnstein, Solnhofen, Mühlheim, Pappenheim und Haardt; 16 Uhr: Ankunft in Weißenburg, Begrüßung vor dem Alten Rathaus.

Sonntag, 11. Juni, 9.30 Uhr: Start der vierten Etappe auf dem Weißenburger Marktplatz mit Le-Mans-Start (Teilnehmer sprinten zu ihren Fahrzeugen); Fahrt nach Georgensgmünd über Weiboldshausen, Schlossberg, Heideck und Röttenbach; 10.15 Uhr: Wertungsprüfung und "Car and Style Award" beim Gelände der Firma Luxhaus; 11 Uhr: Fahrt nach Roth über Bernlohe und Kiliansdorf; 11.15 Uhr: Ortsdurchfahrt durch Roth mit Moderation auf dem Kugelbühlplatz; Fahrt nach Nürnberg über Brunnau, Schwand und Leerstetten; 12.15 Uhr: Zieleinfahrt bei der VR Bank Nürnberg; 14.40 Uhr: Siegerehrung.

Weitere Infos auch unter www.classic-sprint.de.

