Dicke Luft im Bus: Streit wegen Pinkelpausen eskaliert

Polizei musste auf Parkplatz an der A9 einschreiten - Blase drückte erheblich - vor 48 Minuten

GEFREES - Zu einem handfesten Streit kam es am frühen Donnerstagmorgen zwischen zwei Fahrern eines Reisebusses und den rund 50 Passagieren. Während ihrer Heimfahrt von Prag nach Mittelfranken mussten wohl einige auf die Toiletten. Doch die Busfahrer wollten partout nicht anhalten.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, war der Grund für den Streit die Anzahl der Toilettenpausen auf der Fahrt von Prag nach Mittelfranken. Während die Fahrgäste auf stündliche Pausen pochten, wollten die beiden Fahrer lieber ihren Zeitplan einhalten. Die Bordtoilette war wegen der kalten Außentemperaturen nicht in Betrieb. Die Diskussion entwickelte sich zunehmend lauter und emotionaler.

Auf einem Parkplatz an der A9 wurde schließlich die Autobahnpolizei aus Hof hinzugezogen. Zwei Streifenfahrzeuge rückten an, die Beamten warfen "ihr gesamtes Wissen zum Thema Deeskalation in die Waagschale". Und das mit Erfolg. Nachdem sich zwischenzeitlich die betroffenen Fahrgäste erleichtern konnten, war die Stimmung schon wesentlich entspannter. Mit der Zusicherung einer weiteren Pause im Raum Nürnberg konnte die Fahrt doch noch ein friedliches Ende nehmen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo