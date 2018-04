Die kurzweilige Hexenjagd Witch It des vierköpfigen Entwicklerteams Barrel Roll Games überzeugte die Jury am meisten und war der große Gewinner des Abends. Als bestes Spiel aus Deutschland verwies es The Long Journey Home und The Inner World 2: Der letzte Windmönch auf die hinteren Plätze und gewann das Preisgeld von 110.000 Euro. © Barrel Roll Games/Daedalic Entertainment