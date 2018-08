Die Hitze nimmt kein Ende - nur vereinzelt Gewitter möglich

Höchsttemperaturen liegen am Freitag aber erneut weit über 30 Grad - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Abkühlung in Sicht? Wohl kaum. Am Freitag steigen die Temperaturen wieder bis zu 35 Grad. Von den Gewittern am Vortag fehlt jede Spur. Am Wochenende bleibt die Hitze erhalten - die Temperaturen sinken lediglich auf 30 Grad.

Auf ins Schwimmbad: Zwar kommt es am Wochenende vereinzelt zu Gewittern, allerdings steigen die Temperaturen nächste Woche auf 37 Grad an. © dpa



Auf ins Schwimmbad: Zwar kommt es am Wochenende vereinzelt zu Gewittern, allerdings steigen die Temperaturen nächste Woche auf 37 Grad an. Foto: dpa



Seit Tagen ist Deutschland am Schwitzen und laut wetter.com wird es auch am Freitag so weiter gehen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 33 Grad. Für fast die gesamte Bundesrepublik bleibt allerdings die Hitzewarnung bestehen.

In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen nur minimal, 26 Grad sind gemeldet, gefühlt bleibt es sogar bis zu 28 Grad warm. Es wird heiter bis wolkig - es können lediglich vereinzelte Gewitter aufziehen, die in Gewitternähe starke Böen mit sich bringen. Sobald die Sonne herauskommt, wird es wieder bis zu 33 Grad heiß, laut www.wetter.de.

Der Sonntag soll laut des wetterochs lediglich eine leichte Abkühlung bringen. Die Höchsttemperaturen gehen auf 30 Grad zurück. Dabei ist es heiter bis wolkig und trocken. Allerdings wird der Montag dann tatsächlich wieder heißer, mit einem Temperaturanstieg auf 32 Grad.

Dienstag und Mittwoch übertreffen die letzten Tage und lassen so manch einen verzweifeln: Laut des wetterochs stößt aus Spanien heiße Luft zu uns - das Thermometer steigt auf unglaubliche 37 Grad an.

Bei dieser Hitze kann eine Abkühlung nicht schaden: Beispielsweise die fränkischen Badeseen locken mit Wassertemperaturen von 22 Grad (Großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee).

Und nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. Es gibt auch zahlreiche Freibäder, die mit Sprungtürmen, Wasserrutschen und Spielplätzen locken.

