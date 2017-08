Die Hitze vor dem Sturm: Der August dreht noch mal auf

NÜRNBERG - Der August gibt im Schlussspurt alles - mit Sonne satt und bis zu 30 Grad bekommt Nürnberg schönstes Sommerwetter ab. Danach folgt allerdings die kalte Dusche: Zum Wochenende droht ein heftiger Temperatursturz.

Bis Mittwoch heißt es: Sommerwetter genießen! Foto: Daniel Karmann/dpa



Der August verabschiedet sich versöhnlich und gewährt den Franken bestes Sommerwetter. Das bestätigt der fränkische Wetterochs. Am Dienstag und Mittwoch werden Temperaturen von bis zu 30 Grad erreicht, dazu scheint die Sonne fast pausenlos und beschert uns herrliches Wetter. Also nochmal ab ins Freibad oder an den Badesee, viel schöner kann der Sommer eigentlich kaum werden!

Auch beim Wetterdienst von nordbayern.de zieren am Dienstag und am Mittwoch drei Sonnensymbole die Tagesprognosen. Regnen wird es nicht, dafür wird dann der Rest der Woche zuständig sein - die zweite Wochenhälfte kann mit den sonnigen Tagen der ersten Hälfte nicht mithalten.

Denn bereits am Donnerstag folgt eine unschöne Überraschung. Schon am Morgen besteht Gewittergefahr. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de satte 60 Prozent. Wetter.com packt sogar noch was obendrauf, dort beträgt die Niederschlagswahrscheinlichkeit sogar 85 Prozent. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 25 Grad.

Der Freitag lässt uns dann sofort wissen, dass er nicht mehr zum August, sondern schon zum September gehört: Der Wetterochs warnt vor großen Niederschlagsmengen, die Quecksilbersäule im Thermometer fällt auf 16 Grad - vorerst dürfte es das mit den hochsommerlichen Temperaturen gewesen sein.

Der Blick auf das Wetter in Europa bei Wetter.de verrät: Am Wochenende ist Deutschland der Nordpol Europas, niedrigere Temperaturen als bei uns hat es einzig in Skandinavien. Der Herbst ist nicht mehr fern.

