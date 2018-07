Die Hitzewelle rollt weiter: Wärmegewitter am Wochenende

NÜRNBERG - Das Wochenende bringt die Franken mit bis zu 32 Grad zum Schwitzen. Die hohen Temperaturen lassen es aber auch gehörig krachen - Wärmegewitter sind zu erwarten. Nächste Woche kommt es noch dicker - bis zu 37 Grad stehen uns bevor.

Es bleibt weiterhin heiß und trocken in der nächsten Zeit: Nur am Samstag werden Wärmegewitter erwartet. © Ina Fassbender/dpa



Am Samstag bleibt es weiterhin heiß und trocken. Wetter.de prophezeit 32 Grad und warnt vor allem vor den Abendstunden: Hier suchen uns Gewitter heim. Auch Wetter.com hält den Regenguss für nicht ausgeschlossen und taxiert die Regenwahrscheinlichkeit auf 90 Prozent.

Aufgrund der deutschlandweit anhaltenden Trockenheit steigt auch in Bayern am Wochenende die Waldbrandgefahr. Teilweise erreicht der Waldbrandgefahrenindex sogar den Höchstwert von Warnstufe fünf. Die städtischen Friedhofe in Nürnberg greifen durch: So dürfen am Südfriedhof und in Reichelsdorf keine Grablichter mehr aufgestellt werden, weil die Gefahr, dass sich ein Brand auslösen könnte, zu hoch ist.

Auch für den Sonntag sieht der fränkische Wetterochs keine Gewittergefahr, bei bis zu 30 Grad bleibt es erneut heiß. Wetter.com glaubt ebenfalls nicht an Regen, verspricht aber "nur" acht Sonnenstunden.

Bei dieser Hitze kann eine Abkühlung nicht schaden: Beispielsweise die fränkischen Badeseen locken mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee).

Doch nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. Es gibt auch zahlreiche Freibäder, die mit Sprungtürmen, Wasserrutschen und Spielplätzen locken.

Neben dem Bardentreffen und dem Annafest finden in der Region außerdem wieder zahlreiche Events statt:

Laut dem fränkischen Wetterochs soll die kommende Woche ebenfalls hochsommerlich weitergehen. Am Montag werden bereits Temperaturen zwischen 31 und 35 Grad erwartet, am Dienstag dann sogar bis zu 37 Grad! Eine geringe Wahrscheinlichkeit auf Wärmegewitter besteht allerdings.

Fehlt eine Bademöglichkeit? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de und wir ergänzen die Karte!