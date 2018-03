Die österliche Eiersuche fällt dieses Jahr ins Wasser

Noch immer lässt der Frühling auf sich warten - und das ausgerechnet zu Ostern - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Feiertage könnten so schön sein: Ein Spaziergang an der lauen Frühlingsluft, ein kleines Sonnenbad und Kinder, die glücklich im Garten nach Eiern suchen. Nun, die Realität sieht leider anders aus.

Am Gründonnerstag ist es den ganzen Tag über stark bewölkt. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de pendeln sich die Temperaturen zwischen 8 bis 9 Grad ein. Regenschauer sind aber immerhin relativ unwahrscheinlich, so bleiben zumindest die Füße trocken. Der schwache bis mäßige Wind soll bis zum späten Nachmittag wieder abflauen.

Die Nacht zum Karfreitag beginnt noch einmal recht frostig. Nur knapp über Null Grad läuten den Feiertag ein. Tagsüber klettern die Temperaturen dann aber auf bis zu 13 Grad, so die Vorhersage von Wetter.com. Recht viel Sonne gibt es trotz der milden Temperaturen nicht.

Über die Osterfeiertage zieht ein Tief aus Frankreich über uns hinweg. Der Samstag schüttet uns regelrecht mit Regen zu. Auch der Ostersonntag wird nicht viel besser: Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de hören die Regenfälle erst in den Abendstunden auf. Die Ostereiersuche fällt damit wohl ins Wasser - oder müsste gegebenenfalls lieber nach drinnen verlegt werden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 8 Grad.

Immerhin bessert sich das Klima am Ostermontag - laut dem Wetterochs für Franken klettern die Temperaturen auf bis zu 12 Grad. Außerdem bleibt es relativ niederschlagsfrei.

Damit ihr aber nicht über Ostern die ganze Zeit gefrustet zuhause zu sitzen und hinaus in den Regen starren müsst, haben wir hier unsere Wochenendtipps für euch:

