Die Ruhe vor dem Sturm - und dem Regen

Pünktlich zum Wochenende wird der Regen stärker - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Während es am Donnerstag noch vereinzelt zu Schauern kommen kann, dürfte der Freitag trocken bleiben. Der Samstag dagegen wird mit einiger Sicherheit ziemlich nass.

Festhalten, bitte! Den Regenschirm noch nicht in den Schrank räumen, den brauchen Sie die nächsten Tage wieder. Foto: dpa



In Sachen Regen ist der Donnerstag ein kleiner Lichtblick, da es laut der nordbayern.de-Wettervorhersage weitgehend trocken sein soll. Der Wetterochs spricht von einzelnen leichten Regenschauern - mal sehen, wer recht behält. Es bleibt mit Höchsttemperaturen von maximal 17 Grad relativ kühl.

Am Freitag kann man nochmal die letzten spätsommerlichen Sonnenstrahlen genießen, denn die Temperaturen steigen laut wetter.com wieder auf 21 Grad an. Außerdem bleibt es tagsüber trocken. Also nochmal raus an die frische Luft, die nächsten Tage dürften dafür nicht mehr sonderlich viele Gelegenheiten bieten.

Schon in der Nacht auf Samstag ist es damit wieder vorbei: Das ganze Wochenende über soll es heftige Regenschauer geben, wobei der Wetterochs für den Sonntag eine leicht bessere Prognose abgibt. Die Höchsttemperaturen für das Wochenende liegen bei 17 bis 18 Grad. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei 10 Grad. Auch am Sonntag sollte der Regenschirm auf keinen Fall zu Hause bleiben!

nb