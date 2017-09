Die Sonne sagt Servus: Am Dienstag wird es nass

Die Wärme hält nur kurz - Weitere Regenschauer angesagt

NÜRNBERG - Da hat der Montag so unglaublich gut angefangen, mit Sonnenstrahlen und Temperaturen über 20 Grad. Doch schon am Dienstag ist es damit wieder vorbei, am Abend sind leichte Schauer vorhergesagt, die uns noch den Rest der Woche begleiten werden.

Der Montag war schön, doch die Betonung liegt auf "war". Der Rest der Woche wird ungemütlich. © NEWS5/Haag



So verkündet es zumindest der Wetterochs, der für den Dienstag zwar eine Höchsttemperatur von 22 Grad prophezeit, gleichzeitig aber auch vor den abendlichen Regenschauern warnt. Regenjacken und Gummistiefel sind also angesagt.

Diese Schauer verfolgen uns auch am Mittwoch, an dem laut wetter.com ein starker Wind aus südwestlicher Richtung weht. Das wird ungemütlich, denn die Böen können bis zu 55 Kilometer pro Stunde erreichen.

Mit voller Hoffnung blicken wir also auf den Donnerstag, an dem es laut der nordbayern.de-Wettervorhersage trocken bleibt, gleichzeitig aber auch relativ kühl wird. Die Höchsttemperaturen belaufen sich auf maximal 17 Grad.

Der Freitag verleiht uns dann wieder neuen Mut, die Temperaturen steigen auf 22 Grad an und Franken darf sich auf das Wochenende freuen. Unser Tipp: Am Besten die Winterjacke schonmal aus dem Kleiderschrank holen. Sicher ist sicher.

