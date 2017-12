Viele Fund- und Abgabetiere warten im Tierheim an der Langen Gasse in Neumarkt auf ein neues Frauchen oder Herrchen.

Die vier bis fünf Jahre alte Labrador-Hündin wurde in der Nacht zum Samstag beim Tierheim offenbar einfach über den Zaun geworfen. Am nächsten Morgen fand ein Mitarbeiter sie im umzäunten Freigelände des Tierheims. Tierheimleiterin Edith Neumann hat deshalb Anzeige erstattet.

In Brunn (Lkr. Oberpfalz) stand eine Scheune mit Pferdestall und angrenzendem Wohnhaus am frühen Morgen in Flammen. Das Feuer griff auch auf den Dachstuhl des Hauses über. Die Pferde und Bewohner konnten sich jedoch in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich.