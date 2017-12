Die Wolkendecke über Franken bleibt geschlossen

Sonnenstrahlen lassen auf sich warten - Temperaturen um den Gefrierpunkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Lichtlein auf dem Adventskranz sind an diesem Sonntag bitter nötig, denn von oben sind wenig helle Momente zu erwarten.

Dicke Wolken verdüstern auch die kommenden Tage. © Peter G. Spandl



Das Wochenende startete mit verhangenem Himmel, und es geht am Sonntag auch so zu Ende: Laut Wetterochs sind dafür Luftmassen aus der Arktis verantwortlich. Mit maximal 2 Grad bleibt es kalt, morgens ist auf den Straßen mit Glätte zu rechnen.

In der Nacht zum Montag kommt von Nordwesten her ein Schneefallgebiet zu uns, im Berufsverkehr könnte es also rutschig werden. Wetter.de prognostiziert Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, der Wind frischt wieder auf. Bis in den Nachmittag muss mit Schneefällen gerechnet werden, am Abend soll es zwar wolkig bleiben, dafür aber trocken.

Ab Dienstag sagt der Wetterdienst von Nordbayern.de dann etwas wärmeres Wetter voraus, bis auf drei Grad soll das Thermometer klettern. Beim bewölkten Himmel bleibt es aber.