Dieb stiehlt Endoskope aus Würzburger Klinik

Medizinische Geräte haben einen Gesamtwert von 280.000 Euro - vor 1 Stunde

WÜRZBURG/FRAUENLAND - Ein unbekannter Dieb hat am Wochenende mehrere Endoskope im Wert von 280.000 Euro aus einer Würzburger Klinik gestohlen. Die Kripo hofft bei ihren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, stieg ein Unbekannter laut Polizei in die Abteilung einer Klinik in der Würzburger Salvatorstraße ein. Der Täter brach dort unter anderem Schränke auf und entwendete mehrere Endoskope im Gesamtwert von rund 280.000 Euro. Der entstandene Sachschaden ist vergleichsweise gering.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

evo

