Auf dem Rückweg einer Einsatzfahrt ist ein Feuerwehrmann am Freitagmorgen mit seinem Dienstwagen auf der Staatsstraße 2271 bei Kitzingen frontal in einen Lkw geprallt. Der 51-Jährige starb noch am Unfallort. Der 36-jährige Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße musste komplett gesperrt werden. © NEWS5