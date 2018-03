Diese Denkmäler der Region wurden 2018 prämiert

55 Urkunden für die Pflege, Sanierung und Instandhaltung historischer Gebäude - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Sie sind alt, sie sind schön anzusehen und sie sind grundsaniert: Auch dieses Jahr wurden vom Bezirk Mittelfranken zahlreiche Denkmäler ausgezeichnet. Die Urkunden gingen dabei an die Besitzer der historischen Bauten - denn prämiert wurde die Denkmalpflege.

Auch dieses Jahr wurden vom Amt für Bezirksheimatpflege wieder zahlreiche Urkunden für die Denkmalpflege in Mittelfranken vergeben. Auch die Altmühlbrücke in Ornau ist eines der betroffenen Bauwerke. © Julia Krieger



74 Objekte waren vorgeschlagen, 55 Preisträger wurden ausgewählt: Auch 2018 gab es wieder zahlreiche Urkunden für die am besten gepflegten und sanierten historischen Bauten.

Engagierte Eigentümer, Vereine, Kommunen und Kirchengemeinden steckten viel Arbeit in ihre Denkmäler. So sicherten sie das Fortbestehen wertvoller Kulturgüter in der Region. Dies wurde jetzt vom Bezirk Mittelfranken honoriert.

Mit der Denkmalprämierung wollte die Fachjury den Einsatz für die historischen Bauten Mittelfrankens würdigen. Dank der Denkmalpflege soll vor allem "unsere Baukultur in ihrer Unverwechselbarkeit erhalten bleiben", so der Bezirkstagspräsident Richard Bartsch.

Das sind die prämierten Denkmäler der Region: