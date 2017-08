Diese fränkische Stadt gehört zu den deutschen Top-Reisezielen

NÜRNBERG - Welche fränkische Stadt kann wohl mit Attraktionen wie dem Europa-Park, Schloss Neuschwanstein oder dem Phantasialand mithalten? 32.000 Touristen haben abgestimmt und ihre Favoriten gewählt - auch Franken ist dabei.

Rothenburg liegt mit deiner mittelalterlichen Innenstadt auf Platz fünf der beliebtesten Reiseziele Deutschlands. © Jens Hackmann/dpa



Am Montag hat die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) wieder eine Liste der Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland veröffentlicht, die seit 2012 von Touristen festgelegt wird. Diesmal haben fast 32.000 Deutschland-Reisende aus über 60 Ländern ihren persönlichen Favoriten gewählt. Auch eine fränkische Kleinstadt hat sich mit unter die vorderen Plätze geschmuggelt: Rothenburg ob der Tauber hat die Touristen mit seiner mittelalterlichen Innenstadt in den Bann gezogen und darf sich mit dem Titel "fünftschönstes Reiseziel in Deustchland" schmücken. Ein kleines Zusatzlob gibt es für das Mittelalterliche Kriminalmuseum: Diese Rothenburger Sehenswürdigkeit sichert sich den 76. Platz.

Doch nicht nur Rothenburg, sondern auch eine andere fränkische Stadt haben die Deutschland-Reisenden ins Herz geschlossen: Die Altstadt von Bamberg überzeugt laut der DZT mit ihrem mittelalterlichen Charme und ihren drei historischen Stadtbezirken, die alle zum UNESCO-Welterbe gehören. Bamberg belegt im deutschlandweiten Vergleich den 32. Platz.

Im Mittelfeld befindet sich eine fränkische Großstadt, die gleich zweimal auf der Liste der beliebtesten Sehenswürdigkeiten punktet: Nürnberg befindet sich einmal mit der mittelalterlichen Kaiserburg auf Platz 50, während der weihnachtliche Christkindlesmarkt von den Touristen auf Platz 63 gewählt wurde.

Ganz oben auf dem Treppchen der DZT-Rangliste befinden sich übrigens das Miniatur Wunderland in Hamburg, der Europa-Park im badischen Rust und ein bayrischer Vertreter: das Schloss Neuschwanstein.