Diese Gerichtsprozesse stehen 2019 in Bayern an

Sieben Fälle, über die 2019 entschieden wird

NÜRNBERG - Vergangenes Jahr haben etliche Mordfälle Bayern und die Region erschüttert. Ob Mord an einer jungen Tramperin, mysteriöse Todesfälle in einer Seniorenresidenz, ein tragischer Konstruktionsfehler an einer Autobahnbrücke mit Todesfolge oder eingemauerte Eltern - diese und weitere Fälle sind mittlerweile weitesgehend geklärt. Im neuen Jahr stehen nun die Gerichtsverhandlungen an.

Bilderstrecke zum Thema Sieben Gerichtsprozesse, die Bayern 2019 bewegen werden Vor Gericht wird es auch 2019 wieder darum gehen, Kriminalfälle aus Bayern und der Region zu klären. Diese Fälle haben uns in der Vergangenheit beschäftigt - im neuen Jahr geht es nun um die juristische Aufarbeitung.



krl