Diese Politiker treten bei den Landtagswahlen nicht mehr an

Ex-Minister und Ex-CSU-Chef machen Schluss: Landtag verliert einige Promis - vor 2 Stunden

MÜNCHEN - Helmut Brunner und Emilia Müller waren vor kurzem noch Minister. Jetzt scheiden sie auch noch aus dem Landtag aus, ebenso wie Ex-CSU-Chef Erwin Huber. Und sie sind nicht die Einzigen. Ein Überblick!

Erwin Huber, Emilia Müller und Helmut Brunner sind nur drei Promis, die künftig nicht mehr im Landtag sitzen werden. © Collage: nordbayern.de



Erwin Huber, Emilia Müller und Helmut Brunner sind nur drei Promis, die künftig nicht mehr im Landtag sitzen werden. Foto: Collage: nordbayern.de



28 Jahre harte Oppositionsbank. Das hat Franz Schindler (SPD) hinter sich. Der Jurist ist aber noch lange nicht politikmüde. Er will Stadt- und Kreisrat in Schwandorf bleiben.

Er ist nicht der Einzige, der den bayerischen Landtag verlässt. Erwin Huber führte kurzfristig sogar die CSU. Jetzt denkt er an ein Philosophiestudium und will Klavier lernen. Und da sind noch Enkel, mit denen er spielen will.

Emilia Müller (CSU), vor wenigen Monaten noch Sozialministerin, verabschiedet sich ebenso aus dem Landtag. Unter den Ausscheidern sind auch die Nürnberger Angelika Weikert (SPD) und Hermann Imhof (CSU) sowie die Schwabacherin Helga Schmitt-Bussinger (SPD).

Und sonst? Hier der Überblick:

Lorenz Bomhard Ressortleiter Metropolregion Nürnberg und Bayern E-Mail