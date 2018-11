Diese Tiergarten-Lieblinge haben uns 2018 verlassen

Wir erinnern an Fritz, Lilli und Co. - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Sie waren die Stars des Tiergarten Nürnberg und begeisterten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher jahrelang. Doch im Jahr 2018 ging in vielen Gehegen eine Ära zu Ende. Von Gorilla-Opa Fritz bis hin zu Giraffen-Dame Lilli - sie alle mussten eingeschläfert werden. Wir erinnern an die Lieblinge, die uns in den letzten zwölf Monaten verlassen haben.

Bilderstrecke zum Thema Trauer im Tiergarten Nürnberg: Diese Lieblinge haben uns 2018 verlassen Sie galten als die Stars des Tiergarten Nürnberg: In diesem Jahr haben uns bereits einige tierische Publikumslieblinge verlassen. Unter ihnen der Gorilla-Opa Fritz oder das Löwenpaar Keera und Thar. In unserer Bildergalerie erinnern wir an die verstorbenen Superstars des Tiergartens.



vah