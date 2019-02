Dieser Franke baute Residenz aus zwei Millionen Legosteinen

Reinhold Dukat: 1000 Arbeitsstunden bis zur Kopie des Würzburger Wahrzeichens - vor 44 Minuten

KITZINGEN - Reinhold Dukat aus Kitzingen hat aus rund zwei Millionen Legosteinen die Würzburger Residenz nachgebaut. Jetzt sucht der geschichtsbegeisterte Tüftler einen Standort für sein imposantes Werk.

So sieht sie aus, die exakte Kopie der Würzburger Residenz. © Patty Varasano



Einige Wochen nach der Grundsteinlegung wies Gertrud Dukat ihrem Mann das Gästezimmer zu. Nicht weil dessen ehrgeiziges Projekt eine handfeste Ehekrise heraufbeschworen hatte, vielmehr wollte sie den bis dahin stundenlang im Keller werkelnden Ehegatten zumindest ab und zu mal zu Gesicht bekommen.

Über ein dreiviertel Jahr zogen sich die Arbeiten an dem im Maßstab 1:32 gefertigten Prachtbau hin, nach rund 1000 Arbeitsstunden ist die Kopie des Würzburger Weltkulturerbes fertig, und man staunt über die Fülle an Details. Seien es die kunstvoll verzierten Sprossenfenster, Giebel und Dachgauben oder die Figuren des auf dem Vorplatz stehenden Frankoniabrunnens. Dukat war sichtlich bemüht, das Modell des Barockbaus so originalgetreu wie möglich zu gestalten.

"Ein paar Kompromisse musste ich allerdings eingehen, weil sich manche Segmente mit Legosteinen einfach nicht maßstabsgetreu realisieren ließen", erklärt der Liebhaber historischer Architektur, der als Rentner anfing, Kunstgeschichte an der Universität Würzburg zu studieren. Die beiden Segmente links und rechts neben dem Haupteingang zum Beispiel konnte er nur mit zwei statt mit drei Fensterreihen ausstatten, und bei einigen Skulpturen musste er es bei Löwenköpfen statt kompletter Löwen belassen.

Der gebürtige Saarländer, der vor einigen Jahren der Liebe zu seiner jetzigen Ehefrau wegen nach Kitzingen zog, hatte, wie so viele andere Menschen seiner Generation, in Kindertagen gerne mit Lego gespielt. Zum glühenden Fan der Noppenbausteine wurde der gelernte Diplom-Betriebswirt jedoch erst mit 50 Jahren. Als Dukat nach Unterfranken zog, benötigte er allein 30 Umzugskartons für seine ganzen Steine.

Für die Würzburger Residenz musste der 69-jährige Tüftler dennoch kräftig nachkaufen und in einschlägigen Internet-Shops unter anderem nach ziemlich seltenen beigen Legosteinen suchen, mit denen er die charakteristischen Sandsteinfassaden des unter der Regie von Balthasar Neumann entstandenen Gebäudekomplexes nachbildete. Die genauen Kosten seines Projekts kann Dukat gar nicht beziffern, doch das verbaute Material dürfte dem Wert eines Neuwagens der Mittelklasse entsprechen.

Suche nach neuem Platz

Nun sucht der Erbauer nach einem neuen Platz für sein Werk, die eine Grundfläche von über drei mal zwei Metern benötigt. Am liebsten wäre ihm ein Standort in der Original-Residenz, doch der Vorstand der Schloss- und Gartenverwaltung in Würzburg sieht derzeit keine dauerhafte Verwendung für das Lego-Modell. Eine zeitlich begrenzte Ausstellung sei sicher möglich, doch für eine dauerhafte Präsentation sei kein Platz da.

Die Stadt Würzburg dagegen ist der Ansicht, dass Dukats Kunstwerk auf alle Fälle irgendwo in der Stadt in einem angemessenen Ambiente präsentiert werden müsste. Zurzeit laufen einige Gespräche, spruchreif ist aber noch nichts. Der Schöpfer der Lego-Residenz will nur einen Bruchteil des von ihm für den Bau aufgewendeten Geldes haben, und dieses Geld würde er zudem der örtlichen Universität spenden. Die könnte damit zum Beispiel Exkursionen für Studenten zu historischen Bauwerken finanzieren.

Der geschichtsbegeisterte Unruheständler sitzt derweil schon am nächsten Lego-Projekt, einem Nachbau der in Polen liegenden Marienburg. Der Paketpostbote klingelt also auch jetzt regelmäßig bei den Dukats, um die bei diversen Spezialversendern bestellten Bausteine abzuliefern. Da diese frühere preußische Ordensburg aus Backsteinen errichtet wurde, hat sich allerdings der Farbton des Hauptbaustoffs geändert. Statt Sandsteinbeige benötigt der Lego-Enthusiast nun vor allem Steine in Dunkelrot.

