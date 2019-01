Dieses unterfränkische Dorf wollte in die DDR umziehen

ERMERSHAUSEN - Vor 25 Jahren hat das Rebellendorf Ermershausen im Landkreis Haßberge seine Selbstständigkeit wiedergewonnen. Der Fall gilt heute als Paradebeispiel staatlicher Willkür in den 1970er Jahren bei der Gebietsreform. Legendär ist auch der Widerstand der pfiffigen Bürger.

Transparente am Rathaus und an der Friedensglocke erinnerten jahrelang an den Einmarsch der Polizei in Ermershausen. Foto: Archivfoto: Karl Staedele/dpa



Mit einem Federstrich hatte Ermershausen im Jahr 1978 seine Eigenständigkeit verloren und war dem wenige Kilometer entfernten Maroldsweisach zugeschlagen worden. Doch Metzgermeister und Bürgermeister Adolf Höhn, seit Mai 1978 quasi vom Staat entmachtet, hat keine Lust, die Rathausakten an die Maroldsweisacher zu übergeben. Als die ersten Gemeindearbeiter in Ermershausen auftauchen, werden sie vertrieben.

Dann der 19. Mai 1978: Frühmorgens blockieren Hunderte von Polizisten alle Zufahrtswege nach Ermershausen. Bereitschaftspolizisten rücken in dem 500-Seelen-Dorf an, ausgerüstet mit Schlagstöcken und Helmen.

Türschlösser demoliert

Vor dem Rathaus steht Adolf Höhn mit etlichen Dorfbewohnern. Er will sich nicht der Staatsmacht beugen. Sicherheitshalber sind alle Türschlösser mit Blei ausgegossen.

Auch Günther Pfeiffer (Freie Wähler, 53), heute Bürgermeister der kleinsten Gemeinde Unterfrankens, hat die Szenen erlebt. Als 13-Jähriger, so gesteht er heute, hatte er zunächst nicht verstanden, um was es geht. Er erinnert sich an Schreie, an das martialische Auftreten der Polizisten, "ja, staatliche Willkür", sagt er heute im Rückblick.

Weil Bürgermeister Höhn Unterstützung braucht, ruft er bald örtliche und überörtliche Medien an, die den Auftritt der Polizei dokumentieren. Ähnliche Szenen werden sich später in Wackersdorf abspielen, als vermeintlich friedliebende Bürger an der Staatsgewalt verzweifeln.

Wie groß die Verzweiflung der Ermershäuser an diesem Tag war, zeigt eine Szene am späten Abend. Das Dorf lag nur wenige Hundert Meter von der DDR-Grenze, dem Stacheldraht und den Minenfeldern — umgangssprachlich "Zonengrenze" genannt — entfernt. Natürlich hatten die DDR-Grenzsoldaten mitbekommen, was sich da in Sichtweite abspielt. Plötzlich rotten sich die Ermershäuser zusammen und ziehen zur Grenze. "Die da hüben sind auch nicht besser als die drüben." Und tatsächlich: Die Grenze ist hell erleuchtet, die Tore öffnen sich, aus der DDR schallt Marschmusik zu den etwa 50 Ermershäusern.

Innenminister unter Druck

Mit einem Mal droht eine Posse um ein verlorenes Rathaus ein internationaler Fall zu werden. Tatsächlich, so Bürgermeister Höhn später, wollten ganze Familien ihre Heimat verlassen und in die DDR gehen. So getroffen waren sie von dem Überfall der Polizei auf ihr kleines Dorf.

Doch Höhns Wort hat Gewicht. Mit dem Auto fährt er über Feldwege zur Grenze und stoppt seine Mitbürger wenige Meter vor der Grenze und bewegt sie dazu, wieder ins Dorf zurückzukehren.

Derweil gerät der Innenminister unter Druck. Alfred Seidl (CSU) hieß er damals und muss sich im Landtag zu dem Fall erklären. Und das sorgt für einiges Gelächter. Schon Tage vor dem Polizeieinsatz hatte Ermershausen aufgerüstet. Tag und Nacht beobachteten Wachen, wer sich dem Dorf nähert. Vor dem Rathaus warteten rund um die Uhr Posten. Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge standen bereit, um die Staatsmacht aus dem Dorf auszusperren. Sogar mit "Dreschflegeln und Mistgabeln" wollte Ermershausen seine Eigenständigkeit verteidigen. Die einzige Antwort, die Seidl darauf einfiel, war der massenhafte Polizeieinsatz.

So bekam Ermershausen schnell einige Berühmtheit, ein Grund war auch, dass es an der Bundesstraße 279 liegt, der Verbindung von Bamberg über die Rhön nach Fulda. Und jeder Autofahrer sah die Freiheitsglocke vor dem Rathaus, die Transparente die an die staatliche Willkür erinnerten — und die Toilette, in die die Ermershäuser ihre Wahlzettel warfen. Auf diesen Staat hatten sie keine Lust mehr.

Erst nach zwölf Jahren, 1990, gehen sie wieder zur Kommunalwahl. Sie wollen das Problem politisch lösen und haben dafür mit Eintritten in die CSU den größten Ortsverband der Christsozialen in den Haßbergen geschaffen. Doch die Sache geht gründlich schief. Der Marktgemeinderat in Maroldsweisach weigert sich, einen Ermershäuser als stellvertretenden Bürgermeister zu wählen.

Erst Innenminister Stoiber schafft es 1993 durch ein eigenes Gesetz, dass Ermershausen 1994 seine Eigenständigkeit zurückbekommt.

Bürgermeister Pfeiffer ist froh, dass die Wunden der Vergangenheit geheilt sind und seine Kommune ein "sehr gutes Auskommen" mit Maroldsweisach hat, etwa in der Gemeinde-Allianz Hofheimer Land, die sich übergreifend für Verbesserungen etwa im öffentlichen Nahverkehr oder für die Förderung des Mittelstandes einsetzt. Und er ist stolz auf seinen schuldenfreien Haushalt.

"25 Jahre Freiheit" — das wollen die Ermershäuser erst im September mit einem großen Fest feiern. "Mit den Nachbargemeinden", betont Pfeiffer.

