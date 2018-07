18-Jähriger betrunken am Steuer: Verletzte in Feuchtwangen

Fahranfänger verursacht hohen Sachschaden - Fünf Personen im Krankenhaus - vor 1 Stunde

FEUCHTWANGEN - In den frühen Morgenstunden des Samstags verursachte ein betrunkener Fahranfänger einen Unfall in Wieseth im Landkreis Ansbach. Das voll besetzte Auto krachte mit voller Wucht gegen einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne.

Laut Angaben der Polizei war der 18-Jährige am Samstag um 5.30 Uhr von Bechhofen kommend in Richtung Wieseth unterwegs. Mit ihm im Wagen saßen vier weitere Personen. Kurz nach der Ortseinfahrt Wieseth verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Auto - die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell gefahren war. Sein Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab, krachte dort gegen eine Straßenlaterne, prallte gegen eine Gartensäule und gegen einen Zaun. Auf einem Grundstück kam der Wagen schließlich zum Stehen.

Die Polizei und der Rettungsdienst rückten sofort an: Alle Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Fahrer musste sich zudem einem Alkoholtest unterziehen. Die Beamten stellten hierbei 1,28 Promille fest. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von etwa 700 Euro. Hinzu kommen rund 8000 Euro Schadenssumme, da die Laterne sowie der Zaun des Anwesens stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

