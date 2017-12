28-Jähriger in Wilburgstetten von Metallrampe erschlagen

Tödlicher Betriebsunfall - Mann starb noch am Unfallort - vor 1 Stunde

WILBURGSTETTEN - Ein Betriebsunfall mit tödlichen Folgen hat sich am Freitagabend in Wilburgstetten (Lkr. Ansbach) ereignet. Ein 28-Jähriger wurde von einer Metallrampe am Kopf getroffen und erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Der 28-Jährige war laut Polizei gegen 18.15 Uhr auf dem Firmengelände damit beschäftigt, einen Bagger von einem Lkw zu laden. Plötzlich löste sich eine Metallrampe und fiel auf den Kopf des Mannes. Der 28-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Die Polizei ermittelt, die genau Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt.

