80-Jährige will Feuer löschen und verletzt sich schwer

Rund 90 Einsatzkräfte vor Ort - Hoher Sachschaden an Einfamilienhaus - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - Am Samstagnachmittag brannte es in einem Einfamilienhaus in Weiltingen im Landkreis Ansbach. Die 80-jährige Bewohnerin bemerkte das Feuer in ihrem Wohnzimmer und wollte es noch selbst löschen. Vergeblich. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. © News5/Frohna



Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Foto: News5/Frohna



Bilderstrecke zum Thema Wohnhausbrand: 80-Jährige verletzt sich bei Löschversuchen In einem Einfamilienhaus in Weiltingen im Landkreis Ansbach ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die 80-jährige Bewohnerin verletzte sich bei den Löschversuchen.



Das Feuer brach gegen 14 Uhr aus, mit einer Decke und Wasser wollte die Frau die Flammen selbst unter Kontrolle bringen. Dann musste sie das Haus offenbar jedoch aufgrund des massiven Rauchs verlassen. Die verständigten Feuerwehren waren mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Flammen schnell eindämmen.

Die Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen uns musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer könnte nach ersten Ermittlungen eine technische Ursache haben. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Alle Polizeimeldungen des Tages finden Sie hier.

bb

Mail an die Redaktion