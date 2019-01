Mehr als 1000 Bürger schmeißen sich zur Kinderzeche alljährlich in Schale, genaugenommen in historische Kostüme, um beim Festzug durch die Altstadt alle Blicke auf sich zu ziehen. Tausende Besucher säumen jedes Jahr die Straßen in der Dinkelsbühler Altstadt. © Bastian Eberle