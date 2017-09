Bei Dinkelsbühl: 19-Jähriger prallt mit Opel gegen Baum

DINKELSBÜHL - Er kam in einer Kurve mit seinem Auto plötzlich von der Straße ab: Bei einem Unfall in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) verletzte sich ein Fahranfänger am Mittwochnachmittag mittelschwer.

Es war 14.10 Uhr, als der 19-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor: Der Fahranfänger flog auf dem Weg von Dinkelsbühl nach Wöt mt seinem Auto aus einer Rechtskurve, wohl ohne die Beteiligung eines anderen Fahrzeugs, teilt die Polizei mit. Sein Wagen blieb schwer beschädigt in einer Baumgruppe hängen.

Der 19-Jährige wurde mittelschwer verletzt in eine Klinik gebracht. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Unfallursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Absicherung der Verbindungsstraße, der Sachschaden dürfte bei rund 3000 Euro liegen.

