Betrunkener Hotelgast sperrt sich aus und zerlegt Rezeption

Mann verlor zunächst die Orientierung und anschließend völlig die Fassung - vor 27 Minuten

SCHNELLDORF - Im Schnelldorfer Ortsteils Hilpertsweiler (Landkreis Ansbach) hatte ein 40-Jähriger dem Alkohol reichlich zugesprochen. Offenbar vertrug der Mann dies nicht, denn nachdem er sich aus seinem Hotelzimmer ausgesperrt hatte, flippte der Gast völlig aus und verwüstete die Rezeption.

Am frühen Donnerstagmorgen sperrte sich ein 40-jähriger Gast versehentlich aus seinem Hotelzimmer in Autobahnnähe aus. Der mit über 1,7 Promille recht ordentlich angetrunkene Mann hatte die Orientierung verloren, seinen Frust darüber ließ er am Hotelmobilar aus. Da er keinen Verantwortlichen fand, verwüstete er mit einem Wutanfall regelrecht die Rezeption. Er schmiss wahllos Stühle, Bartische und das Telefon durch die Gegend und verursachte dadurch einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Nachtruhe war nun sowohl für den Hotelbesitzer als auch den Gast zu Ende. Diesem wurde sofort ein Hausverbot erteilt, gleichzeitig erwartet ihn noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

