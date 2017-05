Biker stirbt bei Dinkelsbühl: Bus brennt nach Unfall aus

Motorrad kracht frontal in Bus - Einsatz zwischen Rain und Segringen - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - Die Kreisstraße zwischen Dinkelsbühl und Hardhof glich am Samstagabend einem Trümmerfeld: Ein Linienbus war zuvor mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidiert, der Fahrer der Maschine starb noch vor Ort. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf - für die Einsatzkräfte ein Großeinsatz.

Bei der Kollision mit einem Linienbus am Samstagabend starb ein Motorradfahrer. Sein Fahrzeug und auch der Bus gingen nach dem Zusammenstoß bei Dinkelsbühl in Flammen auf. Foto: NEWS5 / Schmelzer



Laut Angaben der Polizei war der 66-jährige Busfahrer mit dem Linienbus gegen 19.45 Uhr auf einer Dienstfahrt unterwegs, zu diesem Zeitpunkt waren jedoch keine Fahrgäste an Bord. Zwischen Dinkelsbühl und Hardhof kam ihm plötzlich ein Motorradfahrer entgegen, der aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten war. Das Motorrad krachte frontal gegen den Linienbus.

Der 66-Jährige schaffte es noch seinen Bus zu verlassen, ehe die beiden Fahrzeuge in Flammen aufgingen. Für den Motorradfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche durch den Notarzt und Rettungsdienst blieben erfolglos, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Linienbuses wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Dinkelsbühl und Segringen rückten an, auch am späten Abend befanden sich die Einsatzkräfte noch im Großeinsatz. Die Unfallstelle liegt auf Höhe des Mühlweihers auf der Verbindungsstraße zwischen Rain und Hardhof. Auch gegen 22 Uhr war die Kreisstraße noch komplett gesperrt, das Feuer war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits gelöscht. Dennoch brannten beide Fahrzeuge komplett aus, vom Linienbus war nur noch das Gerüst zu sehen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 15.000 Euro.

