Blaulicht übersehen: Rettungswagen prallt in zwei Autos

70-Jährige sah den Notarzt zu spät - Unfall nach Ausweichmanöver - vor 15 Minuten

FEUCHTWANGEN - Eine 70-Jährige übersah am Montagvormittag in Feuchtwangen einen Rettungswagen trotz eingeschalteten Blaulichts. Der Notarzt versuchte noch dem Auto der Frau auszuweichen, dabei prallte er allerdings in den Gegenverkehr.

Die 70-Jährige fuhr laut Polizei auf dem südlichen Teil der Siedlungsstraße Lindenberg. An der Einmündung zur Ortsumfahrung wollte sie nach rechts auf die Vorfahrtsstraße einbiegen.

Gleichzeitig kam von links ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Offenbar vergewisserte sich die Frau nicht ausreichend, ob die Straße frei ist, denn sie fuhr einfach los.

Der Notarzt wich geistesgegenwärtig auf die Gegenfahrbahn aus - was allerdings doppeltes Pech bedeutete: Zum einen stieß der Rettungswagen mit dem Auto der Frau zusammen, das bereits halb in der Straße stand, zum anderen touchierte der das Einsatzfahrzeug ein entgegenkommendes Auto.

Glücklicherweise waren alle Beteiligten mit moderaten Geschwindigkeiten unterwegs und so blieb es bei Sachschaden. Diesen schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Der Rettungswagen und das Auto der 70-Jährigen mussten abgeschleppt werden.

