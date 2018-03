In Dinkelsbühl gab es mehrere große Kornhäuser – Speichergebäude, in denen Getreide und weitere Nahrungsmittel gelagert wurden. Das Kornhaus in der Koppengasse ist einer dieser stattlichen Zweckbauten. Allein schon durch seine riesenhaften Dimensionen fällt der langgestreckte Satteldachbau im Stadtbild auf: ein hohes Sockelgeschoss trägt zwei Fachwerkobergeschosse und insgesamt vier Dachgeschosse. Der Westgiebel ist verputzt. Mit seinen vielen Kornböden bot das Lagerhaus (bez. 1508) viel Fläche, um Getreide trocken und sicher vor Schädlingsbefall lagern zu können. © Wiltrud Gerstner