Dieb klaut Salami: Dabei hatte er über 100 Euro dabei

Wursthunger sorgt für Polizeieinsatz - Hausverbot für 69-Jährigen - vor 1 Stunde

HERRIEDEN - Ein 69-Jähriger gab der Polizei am Samstag Rätsel auf - denn er klaute in einem Herriedener Supermarkt eine Salami. Die Wurst nahm er aus der Packung und steckte sie in seine Jackentasche. Dann zahlte er seinen Einkauf. Was die Polizisten später bei ihm entdeckten, sorgte für Verwunderung.

Denn der Mann hatte noch über 100 Euro Bargeld bei sich. Selbst wenn der Wursthunger so groß war, hätte er sogar gleich mehrere Salamis ganz normal kaufen können. Nützt dem Dieb nur alles nichts: Eine Verkäuferin erinnerte sich, dass derselbe Mann bereits im Dezember letzten Jahres ein Thermometer gemopst hatte. Er hat nun ein lebenslanges Hausverbot in allen Filialen des Supermarkts. Auch wenn es ihm nur um die Wurst ging.

bb

