Einparkversuch gescheitert: Frau flüchtet trotz Hupzeichen

Frau fuhr danach einfach wieder weg - und kehrte wenig später zurück - vor 1 Stunde

FEUCHTWANGEN - Es gehört zu den schlimmsten Aufgaben jeder Fahrprüfung - das seitliche Einparken. Eine 58-Jährige tat sich in Feuchtwangen ebenfalls schwer damit, stieß gleich zwei Mal gegen ein anderes Auto. Darin saß noch der Fahrer, der wenig später seinen Augen kaum traute.

Mit ihrem Heck stieß die Frau gleich zwei Mal gegen das Auto des Mannes. Er hupte und wollte die Aufmerksamkeit der Frau, die zeigte sich jedoch unbeeindruckt und fuhr einfach davon.

Kurz darauf fuhr die Frau mit ihrem Wagen jedoch wieder direkt an der Stelle vorbei. Der Mann versuchte erneut, die Frau zum Anhalten zu bewegen. Da der 23-Jährige Sachschäden von etwa 150 Euro an seinem Auto feststellte, verständigte er die Polizei und nannte den Beamten gleich das Kennzeichen des Wagens der Frau. Mit ihren Anhalteversuchen hatte die Polizei dann mehr Glück: Eine Streife traf die Frau im Stadtgebiet. Über ihre Beweggründe schwieg sich die Frau aus. An ihrem Auto entstand ein Schaden von über 500 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bb

Mail an die Redaktion