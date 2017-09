Erhöhte Präsenz auf der Mooswiese: Polizei gibt Ratschläge

FEUCHTWANGEN - Schon seit Jahren zählt die Feuchtwanger Mooswiesen zu den schönsten Herbstvolksfesten der Region. Im Bier- und Weinzelt darf auch in diesem Jahr wieder kräftig gefeiert werden: doch nicht selten schlagen die Besucher über die Stränge. Die Polizei hat deshalb mehr Präsenz angekündigt und will verstärkt Taschen und Rucksäcke kontrollieren.

Vom Freitag bis zum Dienstag strömen wieder tausende Besucher auf das Festgelände der Mooswiese, die nicht nur mit Verkaufsständen und einer Landmaschinenausstellung lockt, sondern auch mit einem attraktiven Vergnügungspark. Zum Schutz der Besucher, hat die Polizei Feuchtwangen bereits erhöhte Polizeipräsenz angekündigt: Auf dem Festplatz der Mooswiesen sollen dazu vermehrt uniformierte und auch zivile Einsatzkräfte patroullieren. "Wir wollen die Gewalttätigkeiten bereits im Keim ersticken", so die Polizei. Rucksack- und Taschenträger müssen damit rechnen, dass sie gründlich kontrolliert werden.

Laut Angaben der Polizei ist auch in diesem Jahr allen Festbesuchern ausdrücklich untersagt, alkoholische Getränke aller Art, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände mitzubringen. Außerdem möchten die Ordnungshüter in diesem Jahr ein besonders wachsames Auge auf Jugendliche werfen: Sollten alkoholisierte Jugendliche angetroffen werden, werden sie in Gewahrsam genommen oder müssen sich von ihren Erziehungsberechtigten abholen lassen.

Da die Veranstalter auch in diesem Jahr einen Besucheransturm erwarten, werden die Parkplätze nicht selten knapp werden. Die Polizei rät daher dazu ausdrücklich, nur die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen und Halteverbote zu beachten. Rettungswege müssen freigehalten werden, was vor allem die Halteverbote im Walkmühlweg sowie der Schützenstraße betrifft.