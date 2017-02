Feuchtwangen: Briefkasten durch Böller-Attacke zerstört

FEUCHTWANGEN - Am Freitagabend versuchten Jugendliche, nahe eines Spielplatzes in der Erfurter Straße einen Briefkasten zu sprengen. Erfolg hatten sie dabei allerdings nicht. Doch nur wenige Straßen weiter richteten die Unbekannten Schaden an.

Gegen 22.20 Uhr informierten Anwohner die Polizei. Zuvor hatten sie bemerkt, dass Jugendliche auf einem Spielplatz in der Dresdener Straße Böller zündeten. Als die Streife vor Ort war, hatten sich die jungen Erwachsenen bereits aus dem Staub gemacht.

Schnell stellte sich heraus, dass sie versucht hatten, einen am Gartenzaun befestigen Briefkasten zu in der nahen Erfurter Straße zu "sprengen". Die Beamten fanden im Innern Böllerreste. Der Briefkasten selbst blieb durch die Explosion bis auf eine leichte Verfärbung unbeschadet. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

Am Sonntag teilte die Polizei jedoch mit, dass in der selben Nacht, nur wenige Straßen weiter, An der Vogelweide, ein weiterer Böller in einen Briefkasten gesteckt wurde. Bei der Explosion wurde das Edelstahltürchen und das Schloss des Briefkastens herausgesprengt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 270 Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen, Tel. 09852/5715-0, entgegen.

