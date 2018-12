Feuchtwangen: Sechs Verletzte nach schwerer Kollision

Frau hatte an einer Kreuzung vorfahrtsberechtigten Wagen übersehen - vor 1 Stunde

FEUCHTWANGEN - Am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertag kollidierten nahe der Autobahn-Auffahrt bei Feuchtwangen zwei Autos miteinander, die jeweils voll besetzt waren. Sechs Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen.

Laut Polizei war es 21.45 Uhr als eine Autofahrerin in Feuchtwangen von der Spielbank kommend nach links in die Staatsstraße einbiegen wollte. Neben ihr saßen drei weitere Personen mit im Fahrzeug. Während sie ihren Wagen nach links lenkte, übersah sie jedoch ein anderes Fahrzeug, das vorfahrtsberechtigt war und in Richtung Feuchtwangen fuhr.

Auf der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß: Der Wagen fuhr frontal in die Fahrerseite des Autos der Verursacherin. Auch in dem zweiten beteiligten Auto saßen insgesamt vier Personen. Laut Polizei wurden bei dem Unfall insgesamt sechs der Insassen verletzt, drei von ihnen schwer. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei rund 35.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als